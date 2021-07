Trump anuncia processo contra Facebook, Twitter e Google por censura

O ex-presidente dos EUA sofreu sanções das plataformas após ter incitado a invasão do Capitólio em janeiro edit

247 - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou nesta quarta-feira (7) que está movendo um processo contra o Facebook, Twitter e o Google, sob a acusação de censura. O ex-mandatário dos EUA disse que entrou com o processo em um tribunal federal na Flórida.

Também são alvos dos processos o chefe do Facebook, Mark Zuckerberg, o chefe do Twitter, Jack Dorsey e o chefe da Alphabet, dona do Google, Sundar Pichai.

Trump teve seus perfis bloqueados em nas redes sociais após ter incitado seus apoiadores a invadirem o Capitólio em janeiro deste ano.

O Twitter retirou permanentemente a conta do ex-presidente da rede social, o Facebook o baniu até janeiro de 2023 e o canal de Trump no YouTube, do Google, está proibido de publicar novos vídeos.

