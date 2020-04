Trump corta financiamento dos Estados Unidos à Organização Mundial de Saúde e a acusa de ser pró-China

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 14, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou a organização de lidar de forma inadequada com a pandemia de coronavírus edit

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (14) a suspensão do financiamento do país à Organização Mundial de Saúde (OMS).

Trump acusa a organização de lidar de forma inadequada com a pandemia de coronavírus. "Hoje estou instruindo minha administração a interromper o financiamento da OMS enquanto uma revisão é conduzida para avaliar seu papel (da OMS) na severa má administração e no encobrimento da disseminação do Coronavírus", disse Trump em sua coletiva diária.

