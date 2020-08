Trump assegura votos em convenção republicana e será nomeado oficialmente como candidato do partido

Presidente dos EUA, Donald Trump, viajou para Charlotte, na Carolina do Norte, onde será nomeado oficialmente como candidato do partido à reeleição em 3 de novembro edit

Reuters - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou ao local da convenção republicana, em Charlotte, no Estado da Carolina do Norte, onde será nomeado oficialmente como candidato do partido para buscar à reeleição em 3 de novembro, encerrando as especulações sobre uma aparição surpresa.

Trump garantiu votos suficientes para ser indicado como escolha dos republicanos antes da eleição presidencial contra o oponente democrata, Joe Biden.

