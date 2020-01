Trump assina acordo comercial entre EUA, México e Canadá que substitui o NAFTA

Sputnik Brasil - O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira o acordo comercial entre EUA, México e Canadá (USMCA) na Casa Branca. O novo acordo substituirá o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA).

USMCA foi negociado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, o presidente do México, Enrique Peña Nieto, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, no outono de 2018.

As legislaturas dos EUA e do México ratificaram o projeto de lei no ano passado, enquanto o Canadá ainda está para concluir o processo de ratificação, que foi impedido por algumas críticas dos partidos da oposição.

Pela primeira vez na história americana, nós substituímos um desastroso acordo que recompensava a prática de outsourcing por um acordo comercial verdadeiramente justo e recíproco que vai manter as vagas de trabalho, a prosperidade e o crescimento bem aqui nos EUA", declarou Trump aos jornalistas reunidos em frente à Casa Branca no momento da assinatura do documento.