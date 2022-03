Trump ataca governo Biden: 'EUA parecem um país de terceiro mundo'

Apoie o 247

Agência Sputnik - O ex-presidente Trump culpou a gestão Biden por problemas na cadeia de suprimentos e comparou os Estados Unidos a um país do terceiro mundo por causa da escassez de itens como pão, joias e móveis de escritório.

Falando com John Solomon e Amanda Head em uma entrevista de 25 minutos que abordou diversos tópicos e começou com o que Trump faria em um potencial segundo mandato, o ex-presidente disse que, em sua opinião, a questão mais urgente era a cadeia de suprimentos.

"Você vai a uma loja, eles não têm pão. Somos como um país de terceiro mundo. Eles não têm coisas. Você vai comprar alguma coisa na Tiffany's, você vai comprar alguma coisa em uma loja de ferragens – alta, baixa – eles não têm produto", explicou o ex-presidente.

"Até eu, quando peço coisas como móveis para um prédio, eles dizem que vão levar nove meses para chegar. Costumava ser serviço no mesmo dia. Cadeia de suprimentos, nunca ouvimos o termo [quando Trump estava no cargo]. O sistema estava funcionando. O sistema está quebrado. Estamos entrando no socialismo e estamos entrando no comunismo", afirmou Trump.

Os problemas da cadeia de suprimentos começaram durante a pandemia do COVID-19 e a escassez de produtos estava presente durante o governo Trump. Vários meios de comunicação cobriram prateleiras vazias nas lojas desde os primeiros dias da pandemia e após a eleição de 2020. O CEO da Tyson Foods alertou sobre problemas na cadeia de suprimentos em abril de 2020 e a Axios informou que 75% das empresas americanas estavam tendo seu funcionamento "interrompido" por problemas na cadeia de suprimentos já em março de 2020.

O presidente Biden e seu governo não estão imunes a críticas sobre o assunto. Os problemas da cadeia de suprimentos que começaram no início da pandemia, ainda no governo Trump, permanecem sem solução mais de um ano depois de Biden assumir a Casa Branca. Durante a entrevista, Trump também pediu ao presidente russo, Vladimir Putin, que revelasse qualquer sujeira que eles tivessem sobre a família Biden.

