Trump autoriza sanções contra funcionários do Tribunal Penal Internacional por investigação no Afeganistão

Sputnik - O presidente dos EUA, Donald Trump, emitiu uma ordem autorizando sanções econômicas e restrições de viagem contra os trabalhadores do Tribunal Penal Internacional (TPI) envolvidos na investigação de tropas americanas e funcionários da inteligência por possíveis crimes de guerra no Afeganistão sem o consentimento dos EUA.



"O presidente também autorizou a expansão das restrições de visto contra funcionários do Tribunal Penal Internacional e seus familiares", segundo o comunicado da Casa Branca.

O procurador-geral dos EUA, Barr, declarou que os EUA têm informações substanciais e credíveis, levantando preocupações sobre corrupção financeira no TPI.



"Esta informação põe em causa a integridade das investigações do TPI", disse Barr a repórteres.

