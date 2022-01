Trump cancela coletiva de imprensa um ano após o ataque ao Capitólio

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Donald Trump cancelou uma coletiva de imprensa que estava marcada para esta quinta (6),um ano após o ataque de seus apoiadores ao Capitólio.

Em nota à imprensa divulgada nesta terça (4), Trump afirmou que no dia 15 de janeiro fará um comício no estado do Arizona (oeste) para tratar de “assuntos importantes” como as últimas eleições presidenciais de 2020, nas quais foi derrotado pelo democrata Joe Biden por sete milhões de votos.

Não ficou claro o motivo de Trump cancelar a coletiva, que havia sido originalmente anunciada no dia 21 de dezembro. Em nota, Trump culpou o que chamou de "viés e desonestidade" da investigação da Câmara dos Deputados, assim como da imprensa, um de seus alvos favoritos.

O aniversário do 6 de janeiro acontece enquanto Trump continua lutando contra a publicação de registros da Casa Branca solicitados pelo comitê da Câmara que investiga o ataque.

