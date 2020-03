Trump cancela reunião do G7, que será por videoconferência

Assessor econômico de Donald Trump, Larry Kudlow confirmou a iniciativa do presidente americano e disse a medida tem como objetivo "permitir que cada país concentre todos os seus recursos na resposta aos desafios econômicos e de saúde da Covid-19" edit

247 - Em decorrência da pandemia do coronavírus, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelará o encontro programado para junho com os líderes do G7, que iria ocorrer em território americano. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (19) pela Casa Branca à agência Reuters.

O G7 reúne sete das principais economias do planeta - EUA, Japão, Alemanha, Canadá, França, Itália e Reino Unido, com a União Europeia como convidada.

Assessor econômico de Trump Larry Kudlow foi o encarregado de avisar os outros países sobre a decisão americana.

“Para permitir que cada país concentre todos os seus recursos na resposta aos desafios econômicos e de saúde da Covid-19, e sob a direção do presidente Trump, o diretor do Conselho Econômico Nacional e a representante dos EUA para o G7 2020, Larry Kudlow, informou seus colegas que a cúpula de líderes do G7 que os EUA deveriam sediar em junho em Camp David agora será realizada por videoconferência", diz a nota da Casa Branca enviada para a Reuters.