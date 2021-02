Trump celebra absolvição e diz que impeachment foi “fase da maior caça às bruxas da história”

247 - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump chamou de “maior caça às bruxas da história” seu processo de impeachment no Congresso. Neste sábado (13), ele foi absolvido pelo Senado, depois que o processo havia sido aprovado na Câmara.

No julgamento, 57 senadores votaram pelo impeachment, dez a menos do que era necessário para condená-lo. Trump era acusado de incitar a invasão ao Capitólio (Congresso dos Estados Unidos) do dia 6 de janeiro, contra a certificação da vitória eleitoral do atual presidente dos EUA, Joe Biden, que tomou posse em 20 de janeiro.

“Nenhum presidente passou por qualquer coisa parecida com isso, que continua porque nossos opositores não conseguem esquecer as quase 75 milhões de pessoas, o maior número [de votos] para um presidente no cargo”, declarou.

“Nosso histórico, patriótico e lindo movimento para Fazer América Grande de Novo apenas começou”, comemorou.

