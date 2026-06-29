Trump celebra decisão da Suprema Corte dos EUA que amplia poder presidencial

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou nesta segunda-feira (29) a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que ampliou a autoridade do Executivo para demitir integrantes de agências federais independentes. Em publicações na rede Truth Social, o mandatário estadunidense classificou o julgamento como uma vitória histórica para a Presidência e afirmou que a decisão representa uma mudança sem precedentes na interpretação dos poderes do chefe do Executivo. As informações são do SBT News.

O julgamento teve origem no caso da comissária democrata Rebecca Slaughter, afastada da Federal Trade Commission (FTC), órgão responsável pela proteção dos consumidores e pelo combate aos monopólios. Por 6 votos a 3, a Suprema Corte derrubou as garantias que impediam a remoção de integrantes da FTC sem justa causa, revertendo um entendimento adotado desde 1935.

Ao justificar a decisão da maioria, o presidente da Suprema Corte, John Roberts, escreveu: "A FTC exerce, sem dúvida, poder executivo e, portanto, deve estar sob o controle do chefe do Poder Executivo, em quem esse poder está investido. Disso decorre que Slaughter (a integrante democrata da FTC) exercia suas funções na FTC como subordinada do presidente — e que o presidente tinha o direito de encerrar antecipadamente seu mandato."

Após o julgamento, Trump publicou uma sequência de mensagens em que exaltou o resultado. "Grande vitória", disse. Segundo o presidente estadunidense, o desfecho era aguardado "há muito tempo pelos presidentes dos Estados Unidos, desde a década de 1930".

Em outra publicação, afirmou: "É uma grande honra ser o presidente em exercício que conquistou essa decisão histórica e sem precedentes, uma das mais importantes já proferidas em relação aos poderes presidenciais."

Trump também escreveu: "90 anos de precedentes foram completamente e inequivocamente revogados, aumentando consideravelmente o poder presidencial em um momento em que ele é mais necessário."

Na sequência, voltou a destacar o alcance do julgamento: "O maior aumento de poder presidencial nos últimos 100 anos. Uma decisão monumental em um momento tão importante."

A decisão abre caminho para que o presidente dos Estados Unidos possa demitir dirigentes de agências reguladoras independentes mesmo quando a legislação prevê proteção aos seus mandatos. Os ministros, no entanto, estabeleceram uma exceção para o Federal Reserve (Fed).