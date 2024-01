Trump chama imigrantes de 'terroristas', fala em 'fechar' fronteira dos EUA e promete 'deportação em massa'

Vencedor com folga das primeiras prévias do Partido Republicano na corrida para a Casa Branca, Trump resgatou discurso anti-imigração e disse prometer 'maior deportação' em décadas edit

247 - Donald Trump chamou imigrantes do país de terroristas, afirmou que os EUA estão sendo "invadidos" e disse que vai "fechar a fronteira" entre Estados Unidos e México. O discurso agressivo foi feito após o líder de extrema-direita vencer com folga as primeiras prévias do Partido Republicano para as eleições presidenciais dos Estados Unidos, em Iowa.

O ex-presidente extremista resgatou a retórica anti-imigração que adotou durante seu mandato presidencial, entre 2017 e 2021. De acordo com G1, Trump prometeu um "nível de deportações que não vemos desde Dwight Eisenhower", presidente dos EUA na década de 1950 que conduziu um programa de expulsão de mais de 1 milhão de imigrantes.

Sem citar números nem apontar evidências, Trump afirmou que "muitos terroristas estão vindo" e que "hospitais psiquiátricos estão sendo esvaziados" e os pacientes estão migrando para os Estados Unidos. "Nós vamos fechar a fronteira. Porque neste momento temos uma invasão de milhões e milhões de pessoas vindo para o nosso país. Eu não posso imaginar porque eles acham que isto é algo bom, isto é algo muito ruim. Não podemos ter isso. Não é sustentável como país. É horrível", discursou Trump.

