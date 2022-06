Trump chama invasão do Capitólio de 'maior movimento da história' dos EUA

Para o ex-presidente Donald Trump, o comitê que apura as ações executadas por seus apoiadores no Capitólio no ano passado é "tendencioso" e "mente" edit

Sputnik Brasil - Nesta quinta-feira (9), o ex-presidente, Donald Trump, utilizou sua rede social, Truth Social, para falar sobre sua oferta de enviar tropas da Guarda Nacional ao Capitólio no dia 6 de janeiro de 2022, ao mesmo tempo que chamou o US House Select Committee (Comitê Seleto da Câmara dos EUA, na tradução), que investiga as ações ocorridas na data, de "Uselect Committee" (Comitê não Seleto, na tradução).

"'O 'Unselect Committee' agora soube que eu, como presidente, sugeri e ofereci até 20.000 Guardas Nacionais, ou tropas, para serem implantadas em Washington porque achava que a multidão seria muito grande. A louca [da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA] Nancy Pelosi recusou a oferta, ela não gostou de como essas tropas poderiam aparecer. Da mesma forma, o prefeito de Washigton. Se eles tivessem aceitado a oferta, não haveria 6 de janeiro", afirmou.

Entretanto, Trump apontou que o comitê se recusou a estudar e relatar as evidências que "mostram que a eleição presidencial de 2020 foi fraudada e roubada" e chamou a caminhada e invasão de milhares de pessoas ao Capitólio "de maior movimento da história do nosso país".

"O Unselect Committee não gastou um minuto estudando o motivo pelo qual as pessoas foram a Washington, em grande número, muito maior do que a mídia de notícias falsas está disposta a relatar, ou que os 'Unselects' estão dispostos a mencionar, porque 6 de janeiro não foi simplesmente um protesto, representou o maior movimento da história do nosso país para tornar a América grande novamente", disse o ex-presidente.

Hoje (9), o Comitê Seleto iniciará uma série de audiências para apresentar ao público suas descobertas sobre o ocorrido na data, incluindo evidências não vistas até agora.

