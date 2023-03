Trump comenta falências bancárias nos EUA: "haverá uma grande depressão muito maior que a de 1929"

Apoie o 247

ICL

Actualidad RT - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump criticou seu sucessor, Joe Biden, pela situação econômica que se desenvolveu no país, enfatizando as perturbações que estão ocorrendo no setor bancário.

"Em relação ao que está acontecendo com a nossa economia, e com as propostas que estão sendo feitas sobre o maior e mais tolo aumento de impostos da história dos EUA, [...] Joe Biden será lembrado como o Herbert Hoover da era moderna", escreveu Trump na rede social Truth Social, referindo-se ao presidente cujo mandato foi marcado pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 e por uma desastrosa crise mundial.

"Teremos uma grande depressão muito maior e mais poderosa do que a de 1929. Como prova, os bancos já estão começando a entrar em colapso!!!", acrescentou.

Os reguladores estatais fecharam no domingo o Signature Bank, sediado em Nova York, no terceiro maior fracasso bancário da história do país. A medida foi tomada apenas dois dias depois da quebra do Silicon Valley Bank (SVB).

Após o colapso do SVB, vários comentaristas e congressistas democratas apontaram Trump como um dos culpados, já que em 2018 ele assinou uma lei que relaxou as regulamentações para bancos regionais e de nível médio. Essa regulamentação permitiu que bancos com menos de 250 bilhões de dólares em ativos evitassem a supervisão obrigatória do Federal Reserve, enquanto o limite anterior era de 50 bilhões.

"Os democratas descontrolados e o governo de Biden continuaram de maneira patética tentando culpar o presidente Trump por seus próprios fracassos com mentiras desesperadas, como os balões espiões do Partido Comunista Chinês, o descarrilamento do trem em East Palestine e agora o colapso do SVB", disse o porta-voz de Trump, Steven Cheung, à Fox News.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.