Trump compartilha vídeo falso sobre "bebê racista" e Twitter marca postagem como mídia manipuladora

247 - Em novo conflito entre a Casa Branca e a Imprensa, Donald Trump compartilhou, na noite de quinta-feira (18), um vídeo editado com um letreiro falso, atribuído à CNN, escrito “bebê aterrorizado corre de bebê racista” e “bebê racista provavelmente é eleitor do Trump”. Ele teve sua postagem no Twitter sinalizada como “mídia manipuladora”. A informação é do jornal O Globo.

No vídeo original, sem montagens, duas crianças estão apenas brincando e se abraçando. A reportagem verdadeira da CNN tinha como manchete que “esses dois bebês nos mostram o que são melhores amigos de verdade”.

O vídeo divulgado por Trump, que conta com mais de 14,5 milhões de visualizações até a manhã desta sexta-feira (19), apresenta um texto dizendo que “os EUA não são o problema. Notícias falsas são. Se você vir algo, diga algo. Apenas você pode prevenir notícias falsas desastrosas”.

