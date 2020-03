Trump confirma jantar com Bolsonaro em seu resort na Flórida

Presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou que irá jantar com Jair Bolsonaro em seu resort na Flórida, no quarto encontro entre eles, neste sábado (7). Existe a expectativa de que sejam assinados acordos de cooperação militar entre os dois países edit

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que irá jantar com Jair Bolsonaro em seu resort na Flórida, no quarto encontro entre eles, neste sábado (7). A agenda deverá incluir visitas a políticos ligados à direita norte-americana, além de uma passagem pelas instalações militares do Comando Sul, que atua em operações militares e de segurança nos países da América Central e do Sul. Existe a expectativa de que sejam assinados acordos de cooperação militar entre os dois países.

A comitiva brasileira será formada por pelo menos seis ministros: Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Fernando Azevedo (Defesa), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional). A agenda de quatro dias também prevê encontros com empresários norte-americanos, com membros da comunidade brasileira na Flórida e pastores evangélicos.