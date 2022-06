Trump conspirou com advogado e outros para pressionar vice a não certificar resultado da eleição de 2018

A iniciativa do ex-mandatário está no foco das investigações da comissão legislativa edit

247 - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump (Partido Republicano) pressionou o seu vice, Mike Pence, a não reconhecer a vitória de Joe Biden, do Partido Democrata. A iniciativa do ex-mandatário está no foco das investigações da comissão legislativa, que apura a tomada do Capitólio planeja. A informação foi publicada nesta quinta-feira (16) pelo portal G1.

Segundo Liz Cheney, vice-presidente do comitê que trata da invasão do Capitólio de 6 de janeiro de 2021, "como um juiz federal indicou, isso provavelmente violou dois estatutos penais federais". "Trump não tinha base factual para o que estava fazendo e foi informado de que era ilegal", disse. "O presidente Trump conspirou com um advogado chamado John Eastman e outros para anular o resultado das eleições em 6 de janeiro", afirmou.

Cheney publicou incluiu uma frase dita pelo advogado de Trump na Casa Branca, Eric Herschmann, a Eastman no dia seguinte à insurreição: "Consiga um bom advogado criminal. Vocês vão precisar de um".

Biden venceu com 306 votos no Colégio Eleitoral. São necessários o mínimo de 270 para um candidato ganhar a eleição nos EUA. Trump conseguiu 232.

