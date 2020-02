Trump continua considerando a opção militar contra a Venezuela

247 - Apesar das sanções contra membros do governo e empresas públicas da Venezuela, além do forte apoio ao líder oposicionista Juan Guaidó, o presidente americano, Donald Trump, estaria insatisfeito com os "lentos" efeitos da pressão contra o presidente Maduro.

Conforme publicou a Bloomberg, citando um funcionário da administração Trump, diversas medidas têm sido consideradas para aumentar a pressão contra Caracas, incluindo ações militares.

Entre os atores que estariam atrapalhando a eficácia da pressão americana figura a Espanha.

Conforme contou o funcionário, o governo americano vê a postura da Espanha como muito "complacente" com os aliados de Maduro que alegadamente se dedicam a atividades ilícitas no país.

Além disso, o país europeu seria o maior impedimento na União Europeia para a campanha de Trump contra a Venezuela.

Também as relações da Rússia, China, Cuba e Nicarágua com a Venezuela seriam impedimentos.

Com o intuito de pressionar o governo de Maduro, Trump ordenou ao seu governo "usar qualquer ferramenta" a fim de assegurar a realização de "eleições livres e justas" no país.

Entretanto, países latino-americanos, que eram céticos sobre a necessidade do uso da força militar contra Maduro no passado, hoje acreditam que tal medida talvez seja necessária, segundo o funcionário.

'Qualquer ferramenta'

As informações são da Sputnik.

