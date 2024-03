Trump culpa Biden por guerras na Ucrânia e em Gaza e o chama de “pior presidente”

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Na Superterça, Joe Biden e Donald Trump confirmaram o favoritismo e venceram praticamente todas as primárias realizadas em 16 estados diferentes nos EUA. Antes mesmo do fim da votação na Califórnia e Alasca, Trump discursou em Palm Beach, na Flórida, e agradeceu aos apoiadores pela "noite incrível", aproveitando a ocasião para classificar Biden como “o pior presidente da história”.

“Nós assistimos o país numa grande batalha nos últimos três anos, e ninguém pensou que algo assim seria possível. Não tínhamos a Rússia atacando a Ucrânia, não tínhamos Israel sendo atacado, afirmou o republicano. “Ele [Joe Biden] é o pior presidente da História do nosso país”, acrescentou.

continua após o anúncio

Saiba mais - Trump conquistou os votos republicanos em uma dúzia de estados - incluindo a Califórnia e o Texas, ricos em delegados -, deixando de lado a ex-embaixadora da ONU Nikki Haley, sua única rival remanescente, que não tem mais um caminho viável para a indicação. Sua única vitória da noite até agora veio em Vermont, projetou a Edison Research.

Depois de um desempenho de comando em 15 estados onde mais de um terço dos delegados republicanos estavam em disputa na Superterça, Trump praticamente conseguiu a sua terceira nomeação presidencial consecutiva, apesar de enfrentar uma litania de acusações criminais.

continua após o anúncio

Esperava-se que Biden vencesse as disputas democratas, embora uma votação de protesto em Minnesota, organizada por ativistas que se opõem ao seu forte apoio a Israel, tenha atraído resultados inesperadamente fortes.

A votação "não comprometida" em Minnesota foi de quase 20%, com mais da metade dos votos estimados contados, de acordo com Edison, superior até aos 13% que um esforço semelhante em Michigan atraiu na semana passada. Mesmo assim, Biden venceu em Minnesota e em outros 14 estados, incluindo uma votação por correspondência em Iowa, que terminou na terça-feira.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: