Trump deixa a Casa Branca e não vai à posse de Biden

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou a Casa Branca, nesta quarta-feira (20), ao lado da primeira-dama e partiu para a Flórida. Ele não irá na posse de Joe Biden, eleito pelo Partido Democrata.

A gestão de Biden após ele fazer seu juramento, marcado para o meio-dia (14 horas em Brasília). Mas esta será apenas uma parte da longa cerimônia, bastante diferente das anteriores.

De acordo com a apuração final, Biden foi eleito com 306 votos no Colégio Eleitoral e Trump, 232. Foram 81,3 milhões para o democrata e 74,3 milhões para o republicano.

