Trump derrota Haley nas primárias da Carolina do Sul

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Donald Trump supera Nikki Haley nas primárias republicanas da Carolina do Sul, consolidando sua liderança no partido. Com mais de 30 pontos percentuais de vantagem nas pesquisas, Trump conquista a maioria dos votos, levando 56% contra 42% de Haley, segundo reportagem do jornal O Globo.

Em discurso para seus apoiadores, Trump celebra a união no Partido Republicano e se autoproclama vitorioso. Com a conquista dos 29 delegados do estado, ele fortalece sua posição na corrida pela nomeação presidencial, vislumbrando uma possível revanche contra Joe Biden em 2024.

continua após o anúncio

A estratégia de Trump, que investiu pouco na campanha na Carolina do Sul, visa não apenas à vitória, mas também a desestabilizar seus oponentes. A expectativa é que este resultado atraia mais doadores e eleitores indecisos para sua campanha.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: