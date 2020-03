Trump deve decretar quarentena em Nova York, Nova Jersey e Connecticut

247 - O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou neste sábado da possibilidade em declarar quarentena de duas semanas para os estados de Nova York, epicentro da pandemia do país, Nova Jersey e partes de Connecticut.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "em paralelo, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, anunciou o adiamento das primárias no estado, que deveriam acontecer no dia 28 de abril, para 23 de junho."

A matéria ainda sublinha que "ao sair da Casa Branca, Trump disse que preferia não pôr os estados sob confinamento, mas isso poderá ser necessário casos as infecções pelo Sars-CoV-2 continuem a crescer. Nova York é, hoje, o estado dos EUA mais afetado pela pandemia de Covid-19: até a tarde deste sábado, havia 52.318 casos da doença registrados, com 728 mortes. Com isso, os casos no país ultrapassaram os 110 mil, mais que qualquer outra nação."