Trump diz em convenção conservadora que Bolsonaro é “muito popular na América do Sul”

Apoie o 247

ICL

247 - Durante evento da extrema direita, o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse que Jair Bolsonaro (PL) é “um homem muito popular na América do Sul” e chamou o filho de Bolsonaro, o deputado federal Eduardo, de “amigo”.

“Um homem muito popular na América do Sul, muito popular no Brasil, o ex-presidente do Brasil, presidente Bolsonaro. É uma grande honra”, afirmou Trump, durante o Conservative Political Action Conference (CPAC), evento promovido por conservadores norte-americanos em Washington.

Bolsonaro também discursou no evento, horas antes de Trump, quando disse ser “o ex mais amado do Brasil” e voltou a lançar dúvidas sem apresentar provas sobre o resultado das eleições de 2022, em que saiu derrotado. “Tive mais apoio em 2022 do que em 2018. Não sei porque os números mostraram o contrário”, disse.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.