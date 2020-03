Trump diz não estar preocupado com infecção de coronavírus na comitiva da Bolsonaro que encontrou com ele

O presidente dos EUA, Donald Trump, minimizou o fato de ter tido contato com o chefe da Secom Fábio Wajngarten, que está com coronavírus. "Jantamos juntos em Mar-a-Lago, na Flórida, com a delegação inteira. Não sei se o assessor de imprensa [Wajngarten] estava lá. Se estava, estava", disse Trump edit

247 - Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não está preocupado com o coronavírus nesta quinta-feira, 12. O secretário de Comunicação do governo brasileiro, Fábio Wajngarten, um dos membros da comitiva de Jair Bolsonaro que viajou à Flórida para o encontro com Trump foi confirmado com o vírus . O próprio Bolsonaro está sob monitoramento para ver se não está infectado pela doença.

O norte-americano ainda afirmou que jantaram juntos no Mar-a-lago, na Flórida. "Jantamos juntos em Mar-a-Lago, na Flórida, com a delegação inteira. Não sei se o assessor de imprensa [Wajngarten] estava lá. Se estava, estava. Mas não fizemos nada fora do usual. Sentamos perto por algum tempo, tivemos uma ótima conversa. Ele [Bolsonaro] está fazendo um excelente trabalho no Brasil e vamos descobrir o que vai acontecer", disse.

"Acredito que estejam sendo testados agora. Deixa eu colocar da seguinte maneira: não estou preocupado", acrescentou.

Porém, o senador republicano pela Flórida Rick Scott, que esteve com a comitiva brasileira na segunda-feira, 9, decidiu ficar em quarentena após saber do caso, mesmo sem apresentar sintomas da doença.