Trump diz que adora Bolsonaro e elogia seu trabalho

247 - Bolsonaro é conhecido no mundo por seu autoritarismo, negacionismo e má gestão. No entanto, ganhou um elogio do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na madrugada deste domingo (12).

"Eu adoro o presidente do Brasil, devo dizer. Ele e seu filho [Eduardo Bolsonaro] são pessoas ótimas, e ele trabalha tão duro, trabalha tão duro, ajudando as pessoas, e espero que ele fique bem", afirmou Trump, durante combate entre o pugilista Evander Holyfield e o lutador de MMA brasileiro Vitor Belfort, realizado na Flórida em que ele foi comentarista. .

A informação foi divulgada por meio de Jason Miller, ex-assessor de Trump, na rede social conservadora Gettr, criada por ele, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Na semana passada, Miller esteve no Brasil para participar de uma conferência de lideranças e grupos políticos de extrema direita e foi interrogado pela Polícia Federal durante três horas no inquérito que investiga a existência de uma milícia digital no Brasil.

