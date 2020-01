Trump diz que aprovou novas sanções contra o Irã

Sputnik - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (9) que aprovou um aumento "substancial" das sanções contra o Irã.

"Já está feito. Nós as aumentamos. Elas eram bastante severas, mas agora as aumentamos substancialmente", afirmou sobre as sanções para jornalistas na Casa Branca.

A medida surge após o Irã lançar um ataque contra bases militares no Iraque usadas por forças norte-americanas.

"Acabei de aprovar agora pouco com o Tesouro", disse o presidente, sem dar maiores explicações sobre o teor das sanções.

Na quarta-feira (8), em pronunciamento à nação para comentar sobre a situação no Oriente Médio, Trump tinha prometido "sanções punitivas adicionais" em retaliação ao Irã.

O ataque iraniano, realizado na terça-feira (7), atingiu a base áerea Ain Al-Asad e instalações militarem em Arbil, ambas em território iraquiano e usadas por tropas norte-americanas.

A ação de Teerã foi uma resposta a uma operação com drone, ordenada por Trump, que matou o general Qassem Soleimani, comandante da Força Quds, do do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã.