Trump diz que coronavírus está sob controle nos EUA

Reuters - O presidente Donald Trump disse que o surto de coronavírus está o mais controlado possível nos Estados Unidos, onde ao menos 155 mil pessoas morreram em meio a uma resposta irregular à crise de saúde pública que não conseguiu conter um aumento de casos.

O líder republicano continuou pressionando as escolas do país a reabrirem, por meio de uma publicação no Twitter durante a noite, e defendeu a resposta de seu governo ao vírus em uma entrevista ao site de notícias Axios, divulgada na noite de segunda-feira.

“Estão morrendo, é verdade”, disse ele. “É o que é. Mas isso não significa que não estamos fazendo tudo o que podemos. Está sob controle, tanto quanto você pode controlá-lo. Esta é uma praga horrível.”

Os casos de coronavírus continuam aumentando no país e dezenas de Estados dos EUA tiveram que suspender ou reverter seus planos de reabertura. A coordenadora da força-tarefa de coronavírus da Casa Branca, dra. Debordah Birx, afirmou no domingo que o vírus estava “extraordinariamente disseminado” nas áreas rurais assim como nas cidades.

Com as mortes atingindo um recorde de 1.000 por dia no país, Trump pressionou encarar as mortes em proporção do número de casos, e não em proporção à população, na qual os Estados Unidos se saem pior do que outras nações ocidentais.

Na entrevista do Axios, Trump novamente insistiu que o aumento do teste de diagnóstico nos Estados Unidos foi responsável pelo aumento de casos, uma afirmação contestada por especialistas em saúde que dizem que o teste expandido representa parte, mas não o total, do crescimento de casos.

Especialistas em saúde também consideram a testagem como uma ferramenta fundamental no combate à propagação da doença, que foi detectada em pelo menos 4,6 milhões de pessoas nos Estados Unidos até sábado.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.