Trump diz que EUA monitoram Bielorrússia 'de perto'

Sputnik - Nesta segunda-feira (17), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou a situação na Bielorrússia como "terrível".

Trump também prometeu que os EUA seguirão a situação "muito de perto".

"É uma situação terrível na Bielorrússia. Estaremos acompanhando de perto", disse Trump aos repórteres em coletiva antes de deixar a Casa Branca nesta segunda-feira (17).

A Bielorrússia tornou-se palco de uma onda de protestos a partir da divulgação dos resultados da eleição presidencial realizada no país em 9 de agosto. De acordo com os resultados oficiais, o atual presidente Aleksandr Lukashenko foi reeleito com mais de 80% dos votos.

Acusando o processo eleitoral de fraude, a oposição bielorrussa se recusou a reconhecer os resultados, exigiu a saída de Lukashenko do poder e foi às ruas com apoiadores exigindo uma nova eleição.

A polícia usou a força durante os primeiros dias dos protestos, disparando gás lacrimogêneo, canhões de água, bombas de efeito moral e balas de borracha contra os manifestantes.

Ao todo, a polícia deteve mais de 6,7 mil pessoas, segundo o Ministério do Interior da Bielorrússia. Houve pelo menos uma fatalidade confirmada durante os distúrbios na capital Minsk. Outras centenas de centenas de pessoas ficaram feridas.

A tensão política rendeu ameaças de sanções por parte de alguns países europeus, como a Alemanha.

