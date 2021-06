Trump diz que EUA "não ganharam nada" com a cúpula entre Putin e Biden

O ex-presidente Trump acha que os EUA se deram mal com a cúpula realizada nesta quarta-feira (16) em Genebra edit

Sputnik - O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (16), que Washington não ganhou nada com a cúpula entre o líder russo Vladimir Putin e seu homólogo americano Joe Biden, e que para Moscou a reunião correu bem.

O ex-chefe da Casa Branca afirmou que os EUA não conseguiram impedir a construção do gasoduto Nord Stream 2, o que era importante.

"Não obtivemos nada. Demos um grande palco à Rússia e não conseguimos nada. Desistimos de algo que é incrivelmente valioso, eu parei [a construção] do gasoduto Nord Stream 2, e o gasoduto foi parado. Isso foi revertido e nada conseguimos em troca", disse Trump em entrevista à Fox News.

"Penso que foi um bom dia para a Rússia. Não vejo o que ganhamos com isso", acrescentou ele.

Ao falar sobre a reunião entre Putin e Biden, Trump disse que ele "se dava muito bem" com o líder russo. O ex-presidente afirmou também que as relações russo-americanas poderiam ter sido "incríveis".

"Acho que tivemos uma grande chance de ter um relacionamento inacreditável com a Rússia. Poderia ter sido realmente benéfico para ambos os países. Sabe, eles precisam de economia e nós precisamos de coisas que eles têm. Eles têm terras muito valiosas em termos de direitos minerais e muitas outras coisas, e muito poderia ter acontecido", detalhou Trump.

"Tive um relacionamento muito bom com Putin, mas ninguém foi mais duro com ele do que eu", disse Trump em conclusão.

