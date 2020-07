Trump diz que EUA venceram "duas lindas guerras mundiais"

"Ganhamos duas guerras mundiais. Lindas guerras mundiais. Eram cruéis e horríveis. Nós as ganhamos em Fort Bragg, nós as ganhamos em todos esses fortes, e agora eles querem tirar seus nomes. Eu sou contra isso", disse o presidente dos EUA, Donald Trump edit

Sputnik - O presidente norte-americano deu uma nova entrevista ao canal Fox News, na qual afirmou que o país "venceu" duas "lindas guerras mundiais" a partir de um dos fortes que planejam renomear.

Donald Trump, o presidente dos EUA, deu uma entrevista ao canal Fox News, na qual falou sobre vários temas, incluindo a renomeação de uma das bases militares do país e o estado da pandemia de coronavírus em solo estadunidense.

"Vamos dar-lhe o nome do reverendo Al Sharpton [ativista político afro-americano]? Que nome você vai dar, Chris [entrevistador], me diga o que lhe vai dar? Então, há toda uma coisa aqui", disse.

"Ganhamos duas guerras mundiais. Lindas guerras mundiais. Eram cruéis e horríveis. Nós as ganhamos em Fort Bragg, nós as ganhamos em todos esses fortes, e agora eles querem tirar seus nomes. Eu sou contra isso", declarou Trump.

O presidente dos Estados Unidos confirmou que está disposto a vetar o orçamento de defesa proposto para o ano fiscal de 2021, caso este contenha uma condição de mudança de nome das bases.

Coronavírus nos EUA

Na mesma entrevista, Trump afirmou que os Estados Unidos "têm a melhor taxa de mortalidade" da COVID-19.

"Você poderia me passar a taxa de mortalidade? A de Kayleigh [McEnany, porta-voz da Casa Branca, que afirmou que a ciência defende a reabertura de escolas nos EUA] está mesmo aqui [...]. Ouvi que temos a melhor taxa de mortalidade", afirmou o presidente norte-americano.

Em seguida, recebeu o gráfico mostrando a taxa de mortalidade por coronavírus nos EUA, que o entrevistador disse ser "a sétima maior do mundo".

Os EUA registram o maior número de casos de SARS-CoV-2 no mundo, com mais de 3,7 milhões de infecções, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, EUA, das quais mais de 140.000 morreram.

