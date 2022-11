Trump diz que fará um 'grande anúncio' em 15 de novembro

Apoie o 247

Reuters - O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu nesta segunda-feira (7)durante um comício em Ohio que concorrerá à presidência em 2024, dizendo que fará um "grande anúncio" em 15 de novembro.

"Farei um grande anúncio na terça-feira, 15 de novembro, em Mar-a-Lago, em Palm Beach, Flórida", disse Trump a apoiadores em um comício do candidato republicano ao Senado dos EUA J.D. Vance antes das eleições de meio de mandato.

O ex-presidente se recusou a dar mais detalhes, dizendo que não queria "prejudicar as eleições muito importantes e até críticas de amanhã".

Na terça-feira, os americanos votarão nas eleições que podem resultar na conquista do controle de uma ou ambas as câmaras do Congresso pelos republicanos.

Os analistas eleitorais apartidários preveem que os republicanos provavelmente conquistarão cerca de 25 assentos na Câmara dos Deputados, com 435 assentos, mais do que o suficiente para conquistar a maioria. Analistas disseram que os republicanos também podem conquistar a única cadeira de que precisam para ganhar o controle do Senado.

A sugestão de Trump de que ele faria uma segunda candidatura à Casa Branca veio após um discurso no qual ele criticou o presidente Joe Biden e disse que os Estados Unidos eram uma "nação em declínio" sob sua liderança.

"Somos uma nação que não é mais respeitada ou ouvida em nenhum lugar do mundo. Somos uma nação que de muitas maneiras se tornou uma piada."

Mais cedo na segunda-feira, Biden alertou que uma vitória republicana poderia enfraquecer as instituições democráticas do país.

"Hoje enfrentamos um ponto de inflexão. Sabemos em nossos ossos que nossa democracia está em risco e sabemos que este é o seu momento de defendê-la", disse Biden a uma multidão na Bowie State University, uma faculdade historicamente negra nos arredores de Washington.

