Trump diz que governadores devem "prender" manifestantes ou parecerão um "bando de babacas"

A declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi feita em videoconferência com os governadores americanos. “Vocês precisam prender pessoas e precisam julgar pessoas, e elas tem que ir para a prisão por um longo tempo”, disse edit

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse a governadores norte-americanos que eles devem prender os manifestantes que protestam contra a violência policial e o racismo nos EUA após o assassinato de George Floyd.

A reunião foi fechada e jornalistas não puderam participar, mas a imprensa americana teve acesso a áudios das falas de Trump.

Trump afirmou ainda que, caso não efetuem as prisões, os governadores parecerão "um bando de babacas". “Vocês precisam dominar. Se vocês não dominarem, vocês estão perdendo seu tempo - eles [os manifestantes] vão passar por cima de vocês e vocês vão parecer um bando de babacas. Vocês precisam prender pessoas e precisam julgar pessoas, e elas tem que ir para a prisão por um longo tempo”, falou o mandatário estadunidense, segundo o jornal The New York Times.

De acordo com a CNN, Donald Trump falou que os atos que acontecem em todo o país são de autoria de uma “esquerda radical”. “É um movimento. Se vocês não acabarem com isso, vai ficar cada vez pior. O único momento que ele tem sucesso e quando vocês estão fracos e a maioria de vocês está fraca”.

Na noite da última sexta-feira (1), Trump foi levado ao bunker da Casa Branca por medidas de segurança em razão dos protestos em Washington.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.