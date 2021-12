Trump diz que Netanyahu foi ‘desleal’ ao parabenizar Biden por vitória: ‘Foda-se ele’

“A primeira pessoa que parabenizou foi Bibi Netanyahu, o homem pelo qual fiz mais do que qualquer outra pessoa com quem lidei. Bibi poderia ter ficado quieto. Ele cometeu um erro terrível”, afirmou Trump edit

Carta Expressa - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump disparou contra o ex-primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu. O motivo: uma mensagem de reconhecimento pela vitória de Joe Biden, em 2020.

“A primeira pessoa que parabenizou foi Bibi Netanyahu, o homem pelo qual fiz mais do que qualquer outra pessoa com quem lidei. Bibi poderia ter ficado quieto. Ele cometeu um erro terrível”, afirmou Trump em entrevista ao jornalista Barak Ravid, autor de um livro sobre os acordos pela paz no Oriente Médio.

“Eu não falo com ele desde então”, prosseguiu Trump. “Foda-se ele.” Em outro momento da entrevista, declarou: “Eu gostava do Bibi. Ainda gosto do Bibi. Mas também gosto de lealdade”.

Netanyahu, porém, não foi o primeiro líder a cumprimentar Biden pela vitória sobre Trump. Ao fazê-lo, escreveu nas redes sociais: “Parabéns, Joe Biden e Kamala Harris [vice-presidenta]. Joe, temos um relacionamento pessoal longo e caloroso há quase 40 anos e eu o conheço como um grande amigo de Israel. Estou ansioso para trabalhar com vocês dois para fortalecer ainda mais a aliança especial entre os EUA e Israel”.

14 minutos depois, mencionou Trump: “Obrigado, Trump, pela amizade que demonstrou ao Estado de Israel e a mim pessoalmente, por reconhecer Jerusalém e o Golã, por enfrentar o Irã, pelos acordos de paz históricos e por levar a aliança americana-israelense a patamares sem precedentes”.

A entrevista de Trump a Ravid ocorreu em abril deste ano, mas os trechos da ofensiva ao ex-líder israelense foram publicados neste sábado 11 pelo autor no site Axios.

