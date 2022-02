Trump diz que situação na Ucrânia nunca teria ocorrido em seu governo: 'conheço Putin muito bem'

Trump ainda acusou o governo do presidente Joe Biden de tornar a Rússia "muito rica" devido à elevação dos preços do petróleo durante a crise edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta terça-feira (22), que os atuais acontecimentos na Ucrânia nunca teriam ocorrido em seu governo.

"Se tratado adequadamente, não havia absolutamente nenhuma razão para que a situação na Ucrânia ocorresse. Conheço Vladimir Putin muito bem, e ele nunca teria feito durante o governo Trump o que está fazendo agora, de jeito nenhum", disse Trump em um comunicado.

Trump ainda acusou o governo do presidente Joe Biden de tornar a Rússia "muito rica" devido à elevação dos preços do petróleo durante a crise.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"As sanções fracas são insignificantes em relação à tomada de um país e um enorme pedaço de terra estrategicamente localizado. Agora que começou, os preços do petróleo estão cada vez mais altos, e Putin não está apenas conseguindo o que sempre quis, mas ficando, por causa do aumento do petróleo e do gás, cada vez mais rico", disse ele.

Segundo Trump, em seu governo, os Estados Unidos eram independentes de energia e mantinham os preços do petróleo controlados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta segunda-feira (21), o presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk (RPD e RPL), assinando tratados de amizade, cooperação e assistência mútua com ambas. O parlamento russo ratificou os documentos nesta terça-feira (22).

Após o anúncio, países ocidentais e funcionários da União Europeia ameaçaram impor novas sanções contra a Rússia. O Reino Unido, por exemplo, sancionou cinco bancos russos e três empresários.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: