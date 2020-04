Trump diz que teve boa reunião por telefone com Putin e rei saudita sobre petróleo

"Tivemos uma grande conversa sobre produção de petróleo e a Opep, fazendo isso para que nossa indústria vá bem e a indústria do petróleo vá melhor do que está indo agora", disse Donald Trump edit

Reuters - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que teve uma boa conversa com o presidente russo, Vladimir Putin, e com o Rei Salman, da Arábia Saudita, e que esperava que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e outros países anunciassem um acordo em breve.

"Tivemos uma grande conversa sobre produção de petróleo e a Opep, fazendo isso para que nossa indústria vá bem e a indústria do petróleo vá melhor do que está indo agora", disse Trump, levantando preocupações sobre possíveis demissões no setor por todo o mundo.

"A Opep se reuniu hoje. E eu diria que eles estão chegando perto de um acordo. Vamos descobrir em breve", disse Trump.

A Opep e seus aliados, liderados pela Rússia, acertaram na quinta-feira cortar a produção de petróleo em mais de um quinto e afirmaram que esperam que os Estados Unidos e outros produtores também se juntem na iniciativa para valorizar os preços que foram arrasados pela pandemia de coronavírus.

