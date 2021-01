Trump é banido em mais uma rede social: Snapchat

Após o ocorrido no Capitólio, Donald Trump teve suas redes sociais banidas no Twitter, Facebook e Instagram edit

247 - Mais uma rede social vai banir a conta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicano), após a invasão de seus apoiadores ao Capitólio (sede do Congresso norte-americano) no dia 6 de janeiro. A plataforma vai banir Trump após a posse de Joe Biden (Democrata) no dia 20 de janeiro.

Após o ocorrido no Capitólio, Trump teve suas redes sociais banidas no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube. O presidente dos EUA usava o Snapchat para se comunicar com o público mais jovem, uma vez que a maioria dos utilizadores do aplicativo têm menos de 30 anos.

