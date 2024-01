Trump é condenado a pagar cerca de US$ 83,3 milhões a jornalista em caso de difamação

Apoie o 247

247 - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi condenado nesta sexta-feira (26) por um júri federal a pagar cerca de US$ 83,3 milhões (R$ 409 milhões) em indenização à jornalista E. Jean Carroll. A informação foi publicada no jornal Washington Post. A repórter acusou o ex-mandatário de destruir a reputação dela ao negar que a estuprou, há quase três décadas.

O valor foi além do que Carroll pedia, que era em torno de US$ 10 milhões (R$ 49 milhões). O júri concedeu à jornalista US$ 18,3 milhões (R$ 89,96 milhões) em danos compensatórios e aproximadamente US$ 65 milhões (R$ 320 milhões) em danos punitivos, nome dado à medida que tem como objetivo punir um réu por determinada conduta.

Atualmente com 80 anos, Carroll processou Trump em novembro de 2019 por ele ter negado, cinco meses antes, que a tivesse estuprado em meados da década de 1990 no camarim de uma loja de departamentos Bergdorf Goodman, em Manhattan. O ex-presidente, 77 anos, afirmou que nunca tinha ouvido falar de Carroll e que ela inventou sua história para aumentar as vendas de seu livro de memórias.

