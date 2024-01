Trump é intimado a pagar US$ 400 mil ao The New York Times

Apoie o 247

247 - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump (Partido Republicano) foi obrigado a pagar cerca de US$ 400 mil (R$ 1,95 milhão) em despesas legais ao jornal “The New York Times” e a vários jornalistas após uma decisão judicial emitida nesta sexta-feira (12).

O ex-chefe da Casa Branca havia entrado com um processo contra o jornal em setembro de 2021, ao acusar três jornalistas de participar de uma “conspiração insidiosa” para obter seus documentos fiscais. A Suprema Corte do Estado de Nova York rejeitou o caso em maio de 2023 e determinou ao ex-presidente o pagamento das despesas dos réus.

De acordo com a decisão judicial, a estimativa do jornal nova-iorquino foi um gasto de US$ 392.638 em honorários advocatícios. A investigação do NY Times revelou como o político norte-americano recebeu US$ 413 milhões (cerca de R$ 2 bilhões), ajustados à inflação, de seu pai ao longo de vários anos, a maior parte dos quais foi transferida por meio de uma empresa fantasma para evitar impostos.

