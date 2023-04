Trump e Stormy Daniels se conheceram em 2006 num encontro que custou caro ao ex-presidente dos Estados Unidos

Apoie o 247

247 – Indiciado ontem por 34 crimes, entre os quais o de suborno à atriz pornô Stormy Daniels, Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, a conheceu conheceram em 2006 em um torneio de golfe de celebridades em Lake Tahoe, Nevada. Na época, Trump já era uma figura pública conhecida e havia se casado com Melania Knauss um ano antes.

Segundo Stormy Daniels, eles tiveram um encontro sexual pouco depois de se conhecerem, em um quarto de hotel. Ela afirmou que recebeu um pagamento de US$ 130 mil para manter silêncio sobre o suposto relacionamento, que teria acontecido cerca de um ano depois do casamento de Trump com Melania.

O caso de Stormy Daniels veio à tona em 2018, quando a imprensa americana divulgou detalhes do acordo de confidencialidade e do suposto encontro entre ela e Trump. O presidente na época negou ter tido um relacionamento com a atriz e disse que o acordo foi feito por seus advogados sem seu conhecimento. No entanto, Daniels processou Trump, alegando que o acordo era inválido e que ela tinha o direito de falar publicamente sobre o suposto caso.

O caso acabou se tornando um escândalo político, com implicações para o governo de Trump, e gerou grande atenção da mídia nos Estados Unidos. O processo de Stormy Daniels contra Trump acabou sendo resolvido fora dos tribunais em 2019, com um acordo de US$ 450 mil pago pelo ex-presidente a ela e a seu advogado.

Depois de se tornar réu e se declarar inocente nesta terça-feira (4), o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, voou de volta para casa na Flórida, onde se dirigiu à família, amigos e apoiadores, pronunciando uma ladainha de queixas contra investigadores, promotores e políticos rivais, informa a Reuters.

Ele descreveu a acusação de Nova York como interferência eleitoral.

“Nunca pensei que algo assim pudesse acontecer na América”, disse Trump. "O único crime que cometi foi defender destemidamente nossa nação contra aqueles que procuram destruí-la."

