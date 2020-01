Trump é um palhaço que vai trair os iranianos, diz líder supremo do Irã

247 - O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, afirmou nesta sexta-feira (17) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é um palhaço porque finge apoiar os iranianos, mas que vai enfiar uma faca envenenada em suas costas.

De acordo com a agência Associated Press, o aiatolá afirmou que o velório para o general Qassem Soleimani, morto por um ataque dos Estados Unidos no começo deste mês, mostra que o povo iraniano apoia a república islamita.

Em resposta, o Irã lançou mísseis contra bases americanas no Iraque. Khamenei afirmou que o ataque foi um golpe contra a imagem dos EUA como um superpoder.

Segundo o aiatolá, a punição real seria forçar os EUA a sair do Oriente Médio. Em busca de uma retaliação, o Irã derrubou um avião ucraniano em Teerã, e matou 176 pessoas.