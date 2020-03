Trump envia carta a Coreia do Norte e propõe aliança contra coronavírus

Washington diz que a carta de Donald Trump faz parte do processo de buscar intercâmbio com líderes mundiais contra a pandemia de coronavírus edit

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou carta ao líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, propondo uma aliança entre os dois países no combate ao coronavírus.

A irmã de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, divulgou que Trump havia enviado a carta e afirmou que se trata de "uma ação apropriada por parte do presidente dos Estados Unidos, em seus esforços para manter as boas relações que ele tinha com nosso líder".

"Nela, Trump explicou seu plano para incrementar as relações entre os dois países e expressou sua intenção de cooperar no combate à epidemia" do novo coronavírus e "sua disposição de manter contato próximo com o líder no futuro ", acrescentou.

Washington diz que a carta de Donald Trump faz parte do processo de buscar intercâmbio com líderes mundiais contra a pandemia de coronavírus.