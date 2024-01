Em discurso, Trump minimiza ataques no Capitólio de 2021

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Em discurso, Trump minimiza ataques no Capitólio de 2021Reuters - Donald Trump minimizou no sábado o seu papel no cerco ao Capitólio dos EUA no terceiro aniversário do ataque, argumentando que os processados ​​​​por invadir o edifício deveriam ser libertados.



Falando em um evento de campanha em Clinton, Iowa, faltando pouco mais de uma semana para a primeira disputa de indicação republicana, Trump chamou de "reféns" os presos após o ataque de 6 de janeiro de 2021 e disse que foram maltratados pela administração Biden. .



“Eles já sofreram o suficiente”, disse Trump. "Eu os chamo de reféns. Algumas pessoas os chamam de prisioneiros."



Falando a mais de mil apoiantes num ginásio escolar, Trump repetiu as suas alegações infundadas de que as eleições de 2020 foram fraudulentas e apresentou-se como vítima de perseguição política.



“Fui indiciado porque desafiei a eleição desonesta”, disse Trump à multidão.



Trump enfrenta uma série de acusações estaduais e federais por suas tentativas de subverter as eleições, mas não foi acusado de instigar a insurreição de 2021, quando uma multidão de apoiadores de Trump invadiu o Capitólio enquanto os legisladores certificavam a vitória do presidente Joe Biden nas eleições de 2020.



Biden chamou repetidamente Trump de uma ameaça à democracia durante a campanha, e essa mensagem emergiu como um tema central de sua campanha até agora. A vice-presidente Kamala Harris falou longamente sobre o ataque de 6 de janeiro durante um evento na Carolina do Sul no sábado.



Nos recentes eventos de campanha no Iowa, os apoiantes de Trump - e mesmo os apoiantes de outros candidatos presidenciais republicanos - minimizaram o significado do dia 6 de Janeiro, e muitos abraçaram teorias da conspiração sobre os acontecimentos desse dia.



O próprio Trump sugeriu durante campanhas anteriores que agentes secretos do FBI desempenharam um papel significativo na instigação do ataque, um relato não apoiado por investigações oficiais.



Mais de 1.200 pessoas foram acusadas de participar no motim e mais de 900 declararam-se culpadas ou foram condenadas na sequência de um julgamento.



“Não foi realmente uma insurreição”, disse Hale Wilson, um apoiador de Trump de Des Moines que participou de um evento de campanha em Newton, Iowa, no início do dia. “Havia maus atores envolvidos que animaram a multidão.”



No evento de Clinton, Erin George, comissária local do condado, disse que as sentenças de prisão impostas aos manifestantes "foram 100 por cento injustificadas".



Trump estava em Iowa para obter apoio antes da convenção republicana do estado em 15 de janeiro, que é a primeira disputa da indicação presidencial republicana. Atualmente, ele lidera todos os concorrentes em mais de 30 pontos percentuais no estado, de acordo com a maioria das pesquisas.



Reportagem de Gram Slattery em Newton, Iowa e James Oliphant em Clinton, Iowa; Edição de Daniel Wallis e Miral Fahmy

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: