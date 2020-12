Trump impõe sanções a empresas chinesas e árabes que fazem negócios com o Irã

A medida vai no sentido da política dos EUA de pressionar o Irã, boicotando a economia do país edit

247 - Os Estados Unidos impuseram sanções nesta quarta-feira, 16, a empresas sediadas na China e nos Emirados Árabes Unidos por supostamente apoiar a venda de petroquímicos iranianos. A medida vai no sentido da política dos EUA de pressionar o Irã, boicotando a economia do país.

O Departamento do Tesouro dos EUA disse em comunicado que incluiu em sua lista de sancionados as empresas Donghai International Ship Management Ltd e Petrochem South East Limited, da China, e Alpha Tech Trading FZE e Petroliance Trading FZE, dos Emirados Árabes Unidos, por fornecerem suporte à Triliance Petrochemical Co Ltd, que foi atingida por sanções dos norte-americanos no início do ano.

O governo Trump também atacou a Vietnam Gas and Chemicals Transportation Corporation por sua conexão com transações significativas para o transporte de produtos petrolíferos do Irã.

