Trump insinua que queda de idoso empurrado por policiais é "montagem"

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insinuou que a filmagem de um homem idoso com a cabeça ensanguentada, após ser empurrado por policiais durante um protesto contra o racismo na semana passada, pode ser fruto de uma “montagem. "Eu vi, caiu mais do que foi empurrado. Ia escanear. Poderia ser uma montagem?", escreveu Trump no Twitter.

As imagens questionadas por Trump mostram Martin Gugino, de 75 anos, ser empurrado por policiais durante um protesto em Buffalo, Nova Iorque. Gugino ainda está hospitalizado e dois policiais envolvidos no caso foram afastados.

Segundo reportagem da agência de notícias AFP, o tuíte aparentemente se baseou em uma reportagem feita ela emissora OANN, de extrema direita, que divulga com frequência teorias conspiratórias e que teria se tornado uma das favoritas da administração de Donald Trump. De acordo com a OANN, Gugino teria “tentando escanear as comunicações da polícia" por meio do seu telefone celular.

