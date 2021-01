Trump intensifica intimidações contra o Irã

Dois bombardeiros norte-americanos realizam missões na região do Golfo Pérsico para intimidar o país do Oriente Médio edit

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentou a pressão política contra o Irã, a poucos dias de se completar um ano da morte do general iraniano Qassem Soleimani, assassinado pelos EUA.

Dois bombardeiros norte-americanos realizam missões na região do Golfo Pérsico para intimidar o país do Oriente Médio. A justificativa é um ataque no dia 23 de dezembro à embaixada dos EUA em Bagdá, no Iraque, que segundo Trump teria sido operado pelo Irã.

Desde que Trump assumiu, o conflito entre os dois países tem aumentado. Após ter sido derrotado por Joe Biden nas eleições presidenciais dos EUA, o republicano cogitou uma ação militar contra instalações nucleares dentro do Irã. Ele, porém, foi desaconselhado pelos seus assessores.

