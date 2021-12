Trump junta aliados para criar editora de extrema direita nos EUA

A extrema direita norte-americana, apoiadora de Donald Trump, está buscando criar uma editora própria, com ajuda do ex-presidente dos Estados Unidos (EUA) edit

247 - A extrema direita norte-americana, apoiadora de Donald Trump, está buscando criar uma editora própria, com ajuda do ex-presidente dos Estados Unidos (EUA). Segundo o site Politico, Trump anunciou na semana passada que estava publicando um livro com fotos de seu tempo na Casa Branca.

O livro, intitulado “Our Journey Together”, foi comercializado por US$ 74,99, ou US$ 229,99 por uma cópia assinada. Ele foi impresso sob a coordenação pelo ex-assessor de campanha de Trump Sergio Gor e filho de Trump, Donald Trump Jr. Segundo Gor, o livro já ultrapassou as vendas de 70.000 cópias na primeira semana de pré-venda.

“Trump ainda não escreveu um livro de memórias pós-presidencial. E parte do motivo, dizem fontes do setor, é que algumas das principais editoras recuaram diante da perspectiva de ter que verificar seus fatos ou da reação social que se seguiria”, diz Politico.

Contornar esses obstáculos seria possível com os aliados criando sua própria editora.

