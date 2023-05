Trump lidera intenção de voto para eleição de 2024 nos EUA

Apoie o 247

RT - O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está à frente do presidente Joe Biden por quatro pontos em uma nova pesquisa, com o índice de aprovação de Biden caindo para um novo mínimo. Em meio a um crescente campo de potenciais adversários republicanos, Trump é de longe o favorito para receber a indicação de seu partido.



Publicada no domingo, a pesquisa do Washington Post/ABC News mostra que a taxa de aprovação de Biden caiu para 36%, ante 42% em fevereiro. As baixas avaliações atormentaram Biden durante todo o seu mandato até agora, mas 36% é o resultado mais baixo em qualquer pesquisa do Post/ABC até o momento.



O anúncio de Biden no mês passado de que buscará um segundo mandato em 2024 parece ter feito pouco para gerar entusiasmo entre seus eleitores. Os democratas registrados estão igualmente divididos (47% a 47%) sobre se o partido deve nomear Biden ou "alguém que não seja Biden" em 2024, enquanto 77% dos independentes que se inclinam para os democratas querem ver o titular de 80 anos substituído no comando do partido.



A baixa aprovação de Biden e o entusiasmo morno em torno de sua campanha são fatores que jogam a favor de Trump. Questionados em quem votariam em 2024, 44% dos adultos americanos disseram que "definitivamente" ou "provavelmente" votariam em Trump, enquanto 38% disseram que "definitivamente" ou "provavelmente" apoiariam Biden; 18% estavam indecisos.

Trump, que anunciou sua campanha em novembro, é de longe o favorito para a indicação republicana; 51% dos republicanos entrevistados disseram que gostariam de ver Trump assumir a vaga, enquanto 25% favoreceram o governador da Flórida, Ron DeSantis, que ainda não entrou formalmente na disputa. Os candidatos restantes – uma lista que inclui o ex-vice-presidente Mike Pence e a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley – obtiveram taxas entre 1% e 6%.



De acordo com a pesquisa, 54% dos eleitores acham que Trump fez um trabalho melhor ao lidar com a economia dos EUA do que Biden, enquanto 36% acham que Biden teve um desempenho melhor durante sua presidência até agora. Embora a taxa de inflação dos EUA tenha caído desde sua alta de quatro décadas de 9,1% em junho passado, ela permanece mais alta do que em qualquer ponto entre os anos 1980 e 2022, e a gasolina ainda é quase duas vezes mais cara do que durante a administração de Trump.



A saúde mental e física de Biden também são pontos fracos. De acordo com a pesquisa do Post/ABC, 63% dos eleitores acham que Biden não tem acuidade mental para atuar como presidente, enquanto 62% acham que ele está em uma condição física muito ruim para servir com eficácia. As dúvidas sobre a forma física de Biden cresceram ao longo de sua presidência, já que vídeo após vídeo mostra o presidente se atrapalhando nos discursos, caindo e parecendo visivelmente confuso em reuniões e eventos.



A pesquisa destacou os julgamentos e investigações criminais em andamento como possíveis obstáculos para Trump, com a maioria dizendo que ele deveria enfrentar acusações por declarar a eleição de 2020 fraudulenta, manipular documentos confidenciais e seu papel em encorajar o motim de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio.

