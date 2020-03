Trump pede à população que evite corrida aos supermercados

O presidente do EUA, Donald Trump, informou que vai realizar uma teleconferência com os executivos de 30 grandes supermercados e outros varejistas americanos. Disse que eles trabalham 24 horas do dia para manter as prateleiras de seus estabelecimentos cheias. "Nós estamos fazendo o melhor", afirma edit

Por NHK* - Washington

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, pediu aos consumidores que mantenham a calma e evitem fazer compras por pânico.

Em entrevista nesse domingo (15), ele disse que sua administração vai empregar "todo o poder do governo federal para derrotar o coronavírus" e "fazer o que for necessário."

Trump informou que vai realizar uma teleconferência com os executivos de 30 grandes supermercados e outros varejistas americanos. Disse que eles trabalham 24 horas do dia para manter as prateleiras de seus estabelecimentos cheias. "Nós estamos fazendo o melhor", disse.

Segundo Trump, não é necessário comprar demais. "Tenham calma e relaxem". O presidente garantiu à população que "não existe escassez."

A equipe da Casa Branca mediu a temperatura de repórteres antes que eles entrassem na sala de imprensa.

Os funcionários disseram que não permitiriam que pessoas entrassem no local se tivessem febre de 37,5 graus ou mais, e que qualquer pessoa que tivesse sintomas seria barrada.

Aglomerações

Autoridades sanitárias dos EUA recomendaram o cancelamento ou adiamento de eventos com 50 pessoas ou mais, durante as próximas oito semanas, para evitar a disseminação do coronavírus.

Nesse domingo, os centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) atualizaram suas diretrizes para medidas contra o vírus.

Eventos sujeitos às diretrizes incluem os esportivos, shows, festivais, as passeatas, os casamentos e outros tipos de reuniões, independentemente de serem organizados por instituições ou individualmente.

O CDC informou que a recomendação não se aplica às operações cotidianas de organizações como escolas ou empresas. Acrescentou que a recomendação tem o objetivo de reduzir a entrada do vírus em novas comunidades, e de diminuir a velocidade da disseminação da infecção.

Americanos já começaram a evitar eventos em massa. Os candidatos à nomeação do Partido Democrata na disputa presidencial cancelaram os eventos de campanha na semana passada e fizeram debates sem plateia.

Os governadores de Illinois e Ohio determinaram o fechamento de bares e restaurantes.

*Emissora pública de televisão do Japão