Trump pede adiamento de 4 semanas em julgamento sobre difamação em caso de estupro

Reuters - Donald Trump pediu a um juiz dos Estados Unidos que adie o julgamento marcado para 25 de abril sobre a acusação de ele ter difamado a ex-colunista da revista Elle, E. Jean Carroll, ao negar que a estuprou, citando o recente "dilúvio de cobertura prejudicial da mídia" de acusações criminais contra o ex-presidente.

Em uma carta na noite de terça-feira ao juiz distrital Lewis Kaplan em Manhattan, os advogados de Trump disseram que um período de "reflexão" de quatro semanas até pelo menos 23 de maio é necessário para garantir o direito do ex-presidente dos EUA a um julgamento justo no caso de Carroll.

Se não houver adiamento, "muitos, se não a maioria, dos jurados em potencial terão as alegações criminais em mente ao julgar a defesa do presidente Trump contra as alegações da Sra. Carroll", disseram os advogados de Trump, Joe Tacopina e Alina Habba, na carta.

Os jurados em potencial, acrescentaram, "terão a cobertura sem fôlego do suposto caso extraconjugal do presidente Trump com Stormy Daniels ainda soando em seus ouvidos se [o] julgamento prosseguir conforme programado".

Trump está buscando outro mandato na Casa Branca e liderando as pesquisas das primárias do partido Republicano.

Roberta Kaplan, advogada de Carroll, disse que responderá ao pedido de Trump em uma carta ao juiz, com o qual não tem parentesco.

Carroll busca indenização pela negativa de Trump em uma postagem de outubro de 2022 em sua plataforma de mídia Truth Social de que ele a estuprou no final de 1995 ou início de 1996 no provador de uma loja de departamentos Bergdorf Goodman em Manhattan.

Ela também está processando Trump por agressão sobre o suposto encontro, que Trump também disse que nunca aconteceu.

