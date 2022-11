Trump pede protestos em meio a 'situação alarmante' sobre cédulas ausentes nos EUA

Todos os 435 assentos na Câmara dos Deputados e 35 dos 100 assentos no Senado estão em disputa este ano, além de vários cargos estaduais e locais edit

Sputnik Brasil - O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta terça-feira (8) que os eleitores protestem diante da "situação alarmante" relativa às cédulas ausentes nos Estados Unidos durante as eleições de meio de mandato.

"A situação das urnas em Detroit é muito ruim. As pessoas estão aparecendo para votar apenas para ouvir 'desculpe, você já votou'. Isso está acontecendo em grande número, também em outros lugares. Proteste, Proteste, Proteste!", escreveu Trump em sua rede social.

O ex-presidente dos EUA disse que relatórios do estado americano do Arizona mostram que as urnas não estão funcionando adequadamente em áreas predominantemente republicanas.

"Isso pode ser verdade quando a grande maioria dos republicanos esperou por hoje para votar? Lá vamos nós de novo? O povo não vai aguentar isso!" ele disse.

Trump lembrou que a Pensilvânia anunciou que pode levar dias para determinar os vencedores nas eleições de meio de mandato.

Ele também observou que os relatórios dizem que cerca de 20% das urnas eletrônicas no condado de Maricopa, no Arizona, não estão contando os votos corretamente, principalmente nas áreas de maioria republicana.

"Kari Lake, Blake Masters e todos os outros estão sendo muito prejudicados por este desastre. Não podemos deixar isso acontecer, novamente!!! Acredito que o procurador-geral Mark Brnovich está no caso, grande momento. Ele tem a chance de ser o maior herói de todos eles, e ao mesmo tempo salvar nosso país desse câncer de dentro!!!", publicou Trump.

