Trump pediu apreensão de máquinas de votação para permanecer no poder, diz ex-secretário

247 - O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, após perder as eleições presidenciais em 2020, pediu ao seu ex-secretário de Justiça, William Barr, que usasse o Departamento de Justiça para apreender máquinas de votação de estados em campo de batalha, a fim de permanecer no poder. O relato, recuperado pelo jornal O Globo, veio do próprio ex-secretário, em audiência à comissão que investiga o ataque ao Capitólio do início de 2021.

Em 18 de dezembro de 2020, houve uma reunião de Trump com o grupo apelidado de "os loucos" para discutir estratégias a fim de melar o resultado das eleições e permanecer ilegalmente no comando dos EUA. Foi neste contexto que os advogados de campanha, Sidney Powell e Rudy Giuliani, e o ex-assessor de segurança nacional Michael Flynn, sugeriram ao ex-presidente a ideia de apreender máquinas de votação.

Ao repassar a sugestão ao seu ex-secretário de Justiça, Trump ouviu uma contundente negativa, segundo Barr: "Absolutamente não. Não há causa provável e não vamos apreender nenhuma máquina.”

Rudy Giuliani, então, ficou revoltado com a negativa e ofendeu os membros do governo que se recusaram a derrubar a eleição: "Eu disse que eles eram um bando de maricas", afirmou o advogado trumpista e ex-prefeito de Nova York.

